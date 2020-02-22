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العصار: "300 الحربي" يضاهي أحدث مصانع الأسلحة في العالم (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 06:35 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن مصنع 300 الحربي صرح كبير، يقع على مساحة 371 فدان، ويحتوي على 147 مبنى، موضحا أن إنتاج الورش والمصانع يضاهي أحدث المصانع بالعالم.

وأشار "العصار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن هناك شركة تعمل في الثورة الصناعية الرابعة بألمانيا عرضت على مصر إقامة خط إنتاج للذخيرة يعمل بالثورة الصناعية الرابعة، منوها بأن وجود خط في مصر يعمل بهذه التكنولوجيا يعد سبق كبير.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببذل كل الجهد لتطوير الصناعات الدفاعية، ويتابع الوضع بشكل يومي.
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الكلمات المفتاحية

مصنع 300 الحربي مصانع أسلحة العصار السيسي

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