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التعادل يحسم موقعة بولونيا وأودينيزي

السبت 22/فبراير/2020 - 06:30 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفلت فريق بولونيا من هزيمة محققة على أرضه ووسط جماهيره أمام أودينيزي ليفرض عليه التعادل 1 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم اودينيزي بهدف عبر مهاجمه ستيفانو اوكاكا في الدقيقة 33 لكن رودريجو بالاسيو خطف هدف التعادل القاتل لبولونيا في الوقت بدل الضائع.

ورفع بولونيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر مقابل 27 نقطة لاودينيزي في المركز الخامس عشر.

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