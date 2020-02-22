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"يا ملاك الحب والرحمة".. هكذا وجهت يسرا رسالة لدكتور مجدي يعقوب

السبت 22/فبراير/2020 - 06:39 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد حملت الصورة صورة للدكتور "مجدي يعقوب" برفقة مجموعة من الأطفال.

وكتبت "يسرا" على هذه الصورة قائلة: الحمدلله على سلامتك يا دكتور مجدي.

وتابعت "يسرا" قائلة: انت فخر لمصر والعرب والعالم كله، ربنا يديمك نعمة في حياتنا كلنا يا ملاك الحب والرحمة.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: فعلا ملاك الرحمة لقب لايق جدا عليه، ربنا يبارك في عمره ويكتر من أمثاله.

وفي سياق أخر تعرض الدكتور "مجدى يعقوب" لسقوط مفاجئ أثناء تكريمه فى حفل صناع الأمل في مدينة الإمارات، بحضور نائب رئيس دولة دبي الشيخ محمد بن راشد.
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