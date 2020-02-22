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خروج رانيا يوسف من السباق الرمضاني للعام الثالث على التوالي

السبت 22/فبراير/2020 - 06:50 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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صرحت الفنانة رانيا يوسف،عن خروجها من السباق الرمضاني للعام الثالث على التوالي بعد خروج مسلسل "مملكة إبليس" من سباق عام 2019 وإلغاء مشروع مسلسل "دم ريم عام 2018.

وذكرت أنها مكتفية بطرح فيلم "صدوق الدنيا" و"دماغ شيطان" بجميع دور العرض هذا الشهر.

ويذكر أن العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا" كان يوم 18 فبراير بأحد السينمات في مدينة 6 أكتوبر والذي يشارك في بطولته باسم سمرة وصلاح عبد الله وعمرو القاضي وتأليف وإخراج عماد البهات.
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الكلمات المفتاحية

رانيا يوسف خروجها من السباق الرمضاني 2020

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