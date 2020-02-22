"اتكلمي".. جديد صباح سلامة (فيديو)

انتهت المطربة الشابة صباح سلامة، من أغنية "اتكلمى" والتى تعرض حاليا على قناة المولد.

"اتكلمى" كلمات خالد الكردى، غناء والحان صباح سلامة، توزيع وهندسة صوتية رامى المصرى، وقامت صباح بنصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج مصطفى سليمان .

وتقوم صباح سلامة حاليا بالتحضير لـ mini album وأغنية درامية بعنوان "يرضيك ايه".

تعتبر صباح سلامة من الأصوات الشابة المميزة ولها أكثر من عمل غنائى فقامت بعمل أغنية وطنية بعنوان كلنا واحد كما قامت بغناء "طريقته متغيرة - حد تانى - مش هسيب حقى".

الجدير بالذكر أن صباح سلامة لها مجموعة من المشاركات مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.