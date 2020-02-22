وزير الإسكان: القيادة توجهنا لتلمس حاجات المواطنين وتحقيق رغباتهم

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال زيارته للمستفيدين من خدمات الإسكان، إن تلك الزيارات بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذان يؤكدان الاستماع والقرب من المواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات لهم بجودة عالية والتوسع في البرامج التي تمس حاجاتهم الرئيسة، ومن أهمها برنامج الإسكان.

وحمل المستفيدون "الوزير المغير" ماجد الحقيل رسالة شكر ودعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم الكبير والاهتمام بتوفير الحياة الكريمة وتلمس حاجات المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم.

من جانبه أكد "الوزير المغير" ماجد الحقيل للمستفيدين أن الفضل بعد الله، يعود إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في تسريع تسليم الآلاف من الوحدات السكنية لمستحقيها، وأن العمل يتواصل لتلبية احتياجات المزيد من الأسر في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وأظهر الفيديو زيارة الحقيل لأصحاب السمو أمراء المناطق؛ لمناقشة أبرز التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان بالمنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرار العمل والإنجاز، الذين أكدوا بدورهم حرص الإمارة وكل الجهات الخدمية على تذليل كل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تُسهم في توفير مزيد من المشاريع السكنية لخدمة المواطنين.

وبحضور «الوزير المغير» ماجد الحقيل يسلم أمراء المناطق مفاتيح وحداتهم السكنية للمستفيدين في مشهد يعكس حالة التكامل بين كل القطاعات؛ لتحقيق توجيهات القيادة بالقرب من المواطنين ومشاركتهم فرحتهم بتملك مساكنهم.

ويظهر الفيديو أن زيارات «الوزير المغير» للمواطنين في منازلهم يقودها الأريحية والبساطة وحسن التعامل مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتأكيد أنه وضع في هذا المكان لخدمتهم، مستلهمًا من الملك سلمان وولي عهده بساطتهما في استقبال المواطنين في مجالسهم والاستماع إليهم بتودد وبشاشة واهتمام.