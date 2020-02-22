أحمد بتشان يطرح ثاني كليباته "بينى وبينك" (فيديو)

طرح المطرب أحمد بتشان، ثانى كليباته بعنوان "بينى وبينك"، وذلك من ألبومه الجديد، وهى من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واي"، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم.

وطرح بتشان مؤخرا أغنية "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم وحققت نجاحاً كبيراً.

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم مع مجموعة من أهم صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامى جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

ويُعد أحمد بتشان من أشهر نجوم الشباب فى الفترة الأخيرة، وله العديد من الأغنيات الناجحة، مثل: "قابلتك امتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر"، وكل منها حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب".