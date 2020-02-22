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لامبارد يحقق رقم قياسي على مورينيو لم يحدث من قبل

السبت 22/فبراير/2020 - 06:15 م
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لامبارد ومورينيو
لامبارد ومورينيو
الفجر الرياضي
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تمكن المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد ، من تحقيق رقما قياسي خلال مباراة البلوز وتوتنهام والتي انتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف وحيد في اطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي. 

وأصبح المدرب الإنجليزي هو أول مدرب ينجح في تحقيق الفوز على مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو ، خلال مبارتي الذهاب والإياب هذا الموسم، حيث فاز في الذهاب قبل مباراة اليوم بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

وتولى جوزيه مورينيو تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد من قبل في السنوات السابقة، ولم ينجح أي مدير فني قبل لامبارد في تحقيق الفوز على البرتغالي ذهابا وإيابا في موسم واحد.
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مورينيو لامبارد يحقق رقم قياسي على مورينيو لامبارد

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