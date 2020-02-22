فوز الأسمنت وناصر ملوي تعادل بني مزار والوليدية في القسم الثالث



أقيمت مباريات الأسبوع الثامن عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة، حيث فاز فريق أسمنت أسيوط، علي فريق نادي ملوي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب أسمنت أسيوط.



وفي المباراة الثانية، فاز فريق القوصية، علي فريق مركز شباب القيس باربعه اهداف لهدفين، في المباراه التي شهدها ملعب نادي ديروط.



وفي المباراة الثالثة، فاز مركز شباب ناصر ملوي،علي فريق مركز شباب سمالوط، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جاءت على ملعب ناصر ملوي.



وفي المباراة الرابعة، تعادل فريق بني مزار، داخل ملعبه، مع فريق الهنداو، بهدف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مطاي.



وفي المباراة الخامسة، تعادل فريق ابوتيج علي فريق الوليدية، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب ابوتيج.



وفي المباراة السادسة، تعادل مركز شباب الخارجة، مع فريق ناصر الفكرية، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب الخارجة.



ترتيب المجموعه الثالثة



1- أسمنت أسيوط 41 نقطة

2- شباب ناصر ملوي 32 نقطة

3- القوصية 29 نقطة

4- نادي ملوي 28 نقطة

5- ابوتيج 28 نقطة

6- ناصر الفكرية 26 نقطة

7- شباب القيس 22 نقطة

8- الهنداو 20 نقطة

9- شباب سمالوط 19 نقطة

10 - بني مزار 19 نقطة

11- شباب الخارجة 16 نقطة

12 - الوليدية 14 نقطة