Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عاطل لإحداثه عاهة مستديمة بوجه شخص في الإسكندرية

السبت 22/فبراير/2020 - 06:13 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
قررت محكمة جنح المنتزه بالإسكندرية، اليوم السبت، تجديد حبس "م ا ا" 20 سنة، عاطل وله معلومات جنائية، 15 يومًا، بتهمة التعدى على المجنى عليه "م ح ش" بسلاح أبيض محدثًا إصابة بجروح قطعية بالوجه والزراع الأيسر، وذلك على خلفية خلافات سابقة فيما بينهما.

وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من العميد طارق هندي، مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بوصول شاب يدعى "م ح ش" 19 عامًا، إلى مستشفى شرق المدينة، مصاب بجروح قطعية بالوجه والزراع الأيسر.

وانتقل ضباط مباحث القسم برئاسة المقدم عبد الحميد السكران، رئيس المباحث، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المدعو "م ا ا" 20 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية، بالتعدى على المجنى عليه "م ح ش" بسلاح أبيض محدثا إصابة بجروح قطعية بالوجه والزراع الأيسر، وذلك على خلفية خلافات بين المشكو فى حقه وشخص آخر يدعى "ا ال"، فقام المشكو فى حقة بالتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض محدثًا به إصابات بالغة.

وتم تحديد مكان مرتكب الواقعة، وتم إعداد كمين أمنى له وتم ضبطه، وبمواجهته، أقر بارتكابة الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 40937 لسنة 2020 قسم شرطة أول المنتزه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له فى الموعد القانوني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر عاهة مستديمة عامل حبس اخبار

أخبار تهمك

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ ساعة و 24 دقيقة

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق مع وليد سليمان لتجديد عقده لمدة موسم

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل نجار داخل شقته في شبرا الخيمة

عاطل يمزق جسد شقيقته بسلاح أبيض بسبب الخلاف على الميراث بالموسكي

السجن 5 سنوات لعاطل أصاب مساعد صيدلي بعاهة مستديمة في حلوان

ضبط عاطل بحوزته 120 قرص مخدر في القليوبية

لتعطل التروسيكل..عاطل يطعن ميكانيكي بـ "مطواة" في قليوب

ضبط عاطل أثناء تجديده رخصة قيادة بمؤهل دراسي مزور ببنها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:59 م

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

04:21 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status