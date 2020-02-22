تجديد حبس عاطل لإحداثه عاهة مستديمة بوجه شخص في الإسكندرية



وكان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من العميد طارق هندي، مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بوصول شاب يدعى "م ح ش" 19 عامًا، إلى مستشفى شرق المدينة، مصاب بجروح قطعية بالوجه والزراع الأيسر.



وانتقل ضباط مباحث القسم برئاسة المقدم عبد الحميد السكران، رئيس المباحث، لمحل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المدعو "م ا ا" 20 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية، بالتعدى على المجنى عليه "م ح ش" بسلاح أبيض محدثا إصابة بجروح قطعية بالوجه والزراع الأيسر، وذلك على خلفية خلافات بين المشكو فى حقه وشخص آخر يدعى "ا ال"، فقام المشكو فى حقة بالتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض محدثًا به إصابات بالغة.



وتم تحديد مكان مرتكب الواقعة، وتم إعداد كمين أمنى له وتم ضبطه، وبمواجهته، أقر بارتكابة الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 40937 لسنة 2020 قسم شرطة أول المنتزه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له فى الموعد القانوني.

قررت محكمة جنح المنتزه بالإسكندرية، اليوم السبت، تجديد حبس "م ا ا" 20 سنة، عاطل وله معلومات جنائية، 15 يومًا، بتهمة التعدى على المجنى عليه "م ح ش" بسلاح أبيض محدثًا إصابة بجروح قطعية بالوجه والزراع الأيسر، وذلك على خلفية خلافات سابقة فيما بينهما.