بايرن ميونخ ضد بادربورن 2/3 في الدوري الألماني | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

بايرن ميونخ ضد بادربورن في الدوري الألماني

تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على ضيفه باديربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الجمعة، عل ملعب " أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، في إطار منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الألماني الممتاز " بوندسليجا" 2020/2019.

اهداف مباراة بايرن ميونخ ضد بادربورن في الدوري

افتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق الألماني سيرجي جنابري بعد تمريرة متقنة من الفرنسي كورنتين توليسو، ليتلاعب بدفاع باديربورن ويضع كرة على يسار الحارس زينجرل، وأدرك باديربورن هدف التعادل في الدقيقة 43 عن طريق دينيس سيربيني مستغلًا خطأ قاتل من مانويل نوير، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1 للفريق البافاري.





وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 70 بعد تلقيه عرضية متقنة من جنابري، ليسددها ليفاندوفسكي مباشرةً في منتصف المرمى، وعاد سفين ميشيل لإدراك هدف التعادل في الدقيقة 75 استغل كرة عائدة من نوير ليضعها في الشباك مباشرة، وفي الدقيقة 87 أضاف ليفاندوفسكي هدف الفوز لبايرن ميونخ بعد عرضية سيرجي جنابري، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/3 للفريق البافاري.



وبهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 49 محتلًا صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد باديربورن عند النقطة 16 في المركز الأخير.



