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فوز الدخان والاتصالات والقومي وجولدي والعياط بالقسم الثالث

السبت 22/فبراير/2020 - 05:42 م
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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انتهت اليوم، السبت، مباريات الأسبوع العشرين بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث. حيث اسفرت عن فوز القومي خارج ملعبه امام جينيس بهدف نظيف سجله اللاعب مصطفي هشام (تيكا) في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

أدار المباراة تحكيمياً من منطقة المنوفية محمد مجدي وعاونه كلاً من ماجد مرسي وأحمد جمال وراقب المباراة محمد كمال.

وفاز الدخان على بشتيل بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الدخان كلاً من أحمد أمين (اوفا) ومحمد بكر، بينما احرز هدف بشتيل الوحيد اللاعب أحمد الدجوي. وفاز الصف على البدرشين بهدفين مقابل هدف.

وفاز الإتصالات بصعوبة على المعادي بهدف سجله اللاعب سعد سمير من ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الدقيقة 96 من عمر المباراة.

وخسر الصيد خارج ملعبه أمام جولدي بهدفين مقابل هدف، ليؤكد إقتراب الصيد من الهبوط .

ونجح العياط في الفوز على حلوان العام بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم حلوان بهدف في الشوط الاول، وسجل العياط هدفين في الشوط الثاني، وفاز أكتوبر على أبو النمرس بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 52 نقطة
2- الاتصالات 47 نقطة
3- جولدي 42 نقطة
4- حلوان العام 37 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- المعادي 27 نقطة
7- القومي 26 نقطة
8- بشتيل 23 نقطة
9- الصف 22 نقطة
10- أبو النمرس 19 نقطة
11- العياط 19 نقطة
12- جينيس 18 نقطة
13- البدرشين 17 نقطة
14- الصيد 11 نقطة
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