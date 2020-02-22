Advertisements
Advertisements
Advertisements

السويفي: البورصة لن تتأثر بتثبيت "المركزي" سعر الفائدة

السبت 22/فبراير/2020 - 05:03 م
Advertisements
رضوي السويفي
رضوي السويفي
الفجر الاقتصادي
Advertisements

قالت رضوي السويفي رئيس قسم البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الأيداع والاقتراض،  يعود إلى  الارتفاع الذي حدث في مستويات التضخم خلال شهر يناير الماضي.

 

وأضافت" السويفي" خلالاى مداخلة تلفزيونية لبرنامج علشان بكرة المذاع على الفضائية المصرية،  أن ارتفاع معدلات التضخم نهاية يناير الماضي جاء خارج توقعات الخبراء، ونتيجة لزيادة أسعارالأغذية والمشروبات، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تنخفض قرائة التضخم إلى 5.5% في شهر فبراير على أساس سنوي، وتستمر في الاستقرار عند تلك المستويات حتى شهر يونيو.

 

وألمحت، "السويفي" إلى أن المركزي سيستكمل  تخفيض أسعار الفائدة خلال إجتماع شهر ابريل القادم، على أن يبلغ مقدار الخفض المتوقع نحو 2% خلال عام 2020 بالكامل.

 

 

وأوضحت "السويفي" ، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة ليس له تأثير محلوظ على تحسن أداء البورصة المصرية، مشيرة إلى أن تحسن أدئها مرتبط بجذب رؤس أموال جديدة من خلال الأسراع في طرح  شركات جديدة بخصومات سعرية على اسهمها عن قيامها العادلة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستويات التضخم البورصة المصرية البورصة

أخبار تهمك

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بلومبرج :الفرصة سانحة لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة غدًا

تقرير: خفض أسعار الفائدة ليس إيجابي في بعض الأوقات على البورصة

فاروس : تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة ليس الأخير في 2019

"المركزى" يستعد لخفض الفائدة مرة أخرى بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته

هل يفعلها "المركزي"؟.. توقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

تراجع الأسعار يهبط بمعدلات التضخم للشهر الثاني على التوالى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:21 م

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

04:00 م

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

03:39 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status