السويفي: البورصة لن تتأثر بتثبيت "المركزي" سعر الفائدة

قالت رضوي السويفي رئيس قسم البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الأيداع والاقتراض، يعود إلى الارتفاع الذي حدث في مستويات التضخم خلال شهر يناير الماضي.

وأضافت" السويفي" خلالاى مداخلة تلفزيونية لبرنامج علشان بكرة المذاع على الفضائية المصرية، أن ارتفاع معدلات التضخم نهاية يناير الماضي جاء خارج توقعات الخبراء، ونتيجة لزيادة أسعارالأغذية والمشروبات، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تنخفض قرائة التضخم إلى 5.5% في شهر فبراير على أساس سنوي، وتستمر في الاستقرار عند تلك المستويات حتى شهر يونيو.

وألمحت، "السويفي" إلى أن المركزي سيستكمل تخفيض أسعار الفائدة خلال إجتماع شهر ابريل القادم، على أن يبلغ مقدار الخفض المتوقع نحو 2% خلال عام 2020 بالكامل.

وأوضحت "السويفي" ، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة ليس له تأثير محلوظ على تحسن أداء البورصة المصرية، مشيرة إلى أن تحسن أدئها مرتبط بجذب رؤس أموال جديدة من خلال الأسراع في طرح شركات جديدة بخصومات سعرية على اسهمها عن قيامها العادلة.







