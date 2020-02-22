Advertisements
Advertisements
Advertisements

مورينيو ساخرا: تشيلسي لديهم مهاجم بطل كأس العالم

السبت 22/فبراير/2020 - 05:31 م
Advertisements
مورينيو
مورينيو
أحمد عصام
Advertisements
سخر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير من فريقه بعد الإصابات التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة.

وتعرض فريق توتنهام هوتسبير للهزيمة على يد فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "تشيلسي لديهم 3 مهاجمين، جيرو بطل كأس العالم، وأبراهام المهاجم الثاني في منتخب انجلترا، وباتشواي في المدرجات وهو المهاجم الثاني في منتخب بلجيكا".

وتابع : "3 منتخبات كانت في نصف نهائي كأس العالم الاخير، بينما فريقي لا يمتلك اي مهاجم في الفترة الحالية".
Advertisements

أخبار تهمك

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:21 م

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

04:00 م

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

03:39 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status