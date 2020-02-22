مورينيو ساخرا: تشيلسي لديهم مهاجم بطل كأس العالم

سخر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير من فريقه بعد الإصابات التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة.





وتعرض فريق توتنهام هوتسبير للهزيمة على يد فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.





وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "تشيلسي لديهم 3 مهاجمين، جيرو بطل كأس العالم، وأبراهام المهاجم الثاني في منتخب انجلترا، وباتشواي في المدرجات وهو المهاجم الثاني في منتخب بلجيكا".



