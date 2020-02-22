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السجن 6 سنوات بحق سائق لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية

السبت 22/فبراير/2020 - 05:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد حسن منيع والمستشار إسماعيل عبد الرحيم إسماعيل وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم "م.ال. إ" سائق لاتهامة بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود القضية رقم 21304 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقي مدير امن الإسكندرية إخطار ضباط إدارة مكافحة المخدرات من القبض علي سائق بحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

توصلت  تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات أن توصلت لقيام المدعو " م.ال.إ" سائق بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين فتم تإستصدار إذن من النيابة للقبض علية واثناء تنفيذ القرار تم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي عدد 35 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي من محصلات البيع في المواد المخدرة وهاتف محمول للاتصال بعملائه وبعرضة علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.
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الكلمات المفتاحية

مصر مخدرات سجن الاسكندرية اخبار

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