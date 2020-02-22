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عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان "أحمد فلوكس" والسبب صادم

السبت 22/فبراير/2020 - 05:28 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، إيقاف تنفيذ حكم حبس شقيقة الفنان "أحمد فلوكس"، بكفالة ٥ آلاف جنيه، بعد قرار المحكمة بحبسها غيابيا لمدة عامين، وتغريمها ١٠٠ جنيه، لاتهامها بسرقة الأكونت الخاص به على صفحة "الفيس بوك"، وتغيير الباسورد الخاص به، بمنطقة الدقي.

وكان ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية، برقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص للفنان "أحمد فلوكس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.

وبعمل التحريات اللازمة، أفادت بأن وراء ارتكاب الواقعة هي شقيقته "يسر فاروق توفيق"، فحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة.
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فلوكس شقيقة احمد فلوكس حبس

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