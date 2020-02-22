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فوز بدواى والسنبلاوين وعمال المنصورة ونبروه بالقسم الثالث

السبت 22/فبراير/2020 - 05:28 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أسفرت نتئاج مباريات الجولة ٢٤ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث، عن فوز تعادل بني عبيد مع فريق شيكو بدون أهداف.

وسقط شربين في فخ الخسارة من السنبلاوين، بهدف دون مقابل، وفاز عمال المنصورة بثلاثية نظيفة على ضيفه المطرية .

بينما عاد نبروه بفوز كبير أمام مستضيفه منية سمنود بنتيجة ١-٤، وتمكن مياه الدقهلية من العودة لطريق الإنتصارات بفوز خارج ملعبه أمام شباب الأمير بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- نبروه ٤٧ نقطة
٢- نبروه ٤٣ نقطة
٣- عمال المنصورة ٣٨ نقطة
٤- ميجاسبورت ٣٧ نقطة
٥- شربين ٣٦ نقطة
٦- شيكو ٣٥ نقطة
٧- السنبلاوين ٣١ نقطة
٨- مياه الدقهلية ٢٩ نقطة
٩- شبان بدواى ٢٩ نقطة
١٠- بلقاس ٢٦ نقطة
١١- كهرباء طلخا ٢٤ نقطة
١٢- الأمير ٢٢ نقطة
١٣- منية سمنود ١٦ نقطة
١٤- إتحاد المنزلة ١٥ نقطة
١٥- المطرية ١٤ نقطة
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