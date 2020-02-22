حمدالله يقود هجوم النصر أمام الحزم بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الحزم، بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويستضيف ملعب الحزم، مباراة الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري المحترفين السعودي.



ويحتل النصر السعودي المركز الثاني برصيد 38 نقطة جمعها في الفوز في 11 مباراة وتعادل فى 5 مباريات و خسر في مباراتين.



وجاء تشكيل النصر كالآتي:-



في حراسة المرمى :- براد جونز.



في خط الدفاع :- سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبد الرحمن العبيد، مايكون.



في خط الوسط :- مختار علي، بيتروس ماتيوس، جوليانو، نور الدين أمرابط، أحمد موسى.



في الهجوم :- عبد الرزاق حمد الله.