أمانة الأحساء تعلن طرح 236 موقعًا استثماريًّا في الرياض

أعلنت أمانة الأحساء في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، المشاركة في دورته الأولى، التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الاثنين ويستمر ثلاثة أيام، تطرح خلاله 236 فرصة استثمارية في المحافظة بأنشطة متعددة في المجالات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية.

وأبان أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن طرح الفرص الاستثمارية البلدية يأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى إجراءات الطرح وترسية الفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، والتسهيل في الوصول إلى جميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة "فرص"، ما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس إيجابًا على تنمية المدن، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاطلاع عليها عبر جناحها المشارك في الملتقى، الذي يقدم كافة الشروحات والتسهيلات لدى المستثمرين عبر منصات تفاعلية وعروض متقدمة.

وأشار المهندس الملحم إلى العديد من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة والموزعة على جغرافية المنطقة، كما عملت الأمانة على استثمار 175 موقعًا بصفة مؤقتة لنشاطات عدة؛ منها المخيمات البرية، وتأجير الدراجات النارية، ومناطق الترفيه، وساحات لإقامة مختلف الفعاليات.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخرًا المنصة الإلكترونية "فرص" لعرض كافة ‏الفرص الاستثمارية بالأمانات في جميع مناطق ومدن المملكة، بدلًا من الصورة النمطية التقليدية. وتُمكِّن هذه المنصة الأمانات من طرح بيانات الفرص الاستثمارية ‏والكراسة والإعلان عنها، كما تُمكن المستثمر من الاطلاع على تلك الفرص، واستعراض معلوماتها ومواقعها، والاطلاع ‏على الكراسات ومسوداتها. وتستهدف المنصة أتمتة عمليات طرح وشراء الكراسات؛ حيث تعمل على تسهيل ‏إجراءات الطرح وعملية الشراء وتعزيز القدرة على الحصول على التقارير ورفع ‏كفاءة وسرعة العمليات وتتبعها.