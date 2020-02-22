Spotify تختبر ميزة جديدة ينتظرها مستخدمي أندرويد

تختبر خدمة الموسيقى Spotify ميزة جديدة لإظهار كلمات الأغاني، وستكون الميزة متاحة على أجهزة أندرويد فقط، وسيتم توفير كلمات جميع الأغاني الغير متاحة من خلال الشريك السابق لعملاق البث Musicxmatch.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعرض هذا الاختبار الكلمات من خلال ما كان سابقًا يسمى "'behind the lyrics"، ويظهر شريط قابل للتمرير أسفل واجهة التشغيل/الإيقاف المؤقت للتطبيق، ويمكن أن ينزلق للأعلى لتوسيع مكان كلمات الأغاني إلى وضع ملء الشاشة.

وعلى الرغم من أن هذا سيكون أول مرة على أجهزة أندرويد من Spotify، إلا أن كلمات الوقت الفعلي كانت بالفعل ميزة من خدمات المنافسين مثل Apple Music التي أطلقت أداة مماثلة في سبتمبر.