إحالة أوراق طالب ثانوي لمفتي الجمهورية بالمنيا في قضية قتل

أحالت، اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين: طه عبدالله عبدالعظيم وأحمد مصطفى الفقي، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، أوراق طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي لمفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقا، لثبوت كافة الأدلة الجنائية باشتراكه مع اثنان اخران في جريمة قتل طفل بمركز بني مزار بغرض سرقة "توك توك" وهاتف محمول، وتحديد جلسة 13 أبريل القادم للنطق بالحكم على المتهمين الثلاثة.



تعود أحداث الواقعة تعود لشهر أبريل من عام 2014، حينما تربص 3 أشخاص هم: "إبراهيم-ع" 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، "أيمن-ح" 17 عاما،عامل، "مصطفى-م" 17 عاما، سائق، وجميعهم مقيمون بعزبة تابعة لمركز بني مزار، بالمجني عليه "مصطفى-ن-ا" سائق على دراجة بخارية "توك توك"، ومقيم بنفس العزبة، وترصدوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده فيه، لقتله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحًا أبيض "مطواة"، وما أن ظفروا به حتى طعنوه عدة طعنات بالسلاح الأبيض أحدثت به عدة إصابات خطيرة ومتفرقة بجسده أودت بحياته في الحال وفق الصفة التشريحة للمجني عليه وتقرير الطب الشرعي.



المتهمين الثلاثة بعدما قتلوا المجني عليه، سرقوا دراجته البخارية "توك توك" وهاتفه المحمول وما معه من نقود ولاذوا بالفرار هربًا.