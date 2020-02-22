عاجل.. لبنان تعلن منع المواطنين من السفر للمناطق التي سجلت إصابات بـ"كورونا"





أعلنت السلطات اللبنانية، مساء اليوم السبت، توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بفيروس "كورونا" في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





كما أعلنت منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا.





هذا وأكدت السلطات اللبنانية، يوم أمس الجمعة، على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لامرأة عمرها 45 عاما، وصلت من إيران، وقد تم وضعها في الحجر الصحي بمستشفى في بيروت.

وقال وزير الصحة حمد حسن: "إضافة لتلك السيدة، هناك حالتان مشتبه بهما، ونحن نقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة المختصة".



