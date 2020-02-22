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علماء: فيروس "كورونا" ينتشر بدون أعراض وسيكون من الصعب إيقافه

السبت 22/فبراير/2020 - 05:17 م
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هديل هاشم
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قال علماء في الصين إن سيدة صينية تبلغ من العمر 20 عامًا من ووهان سافرت على بعد مئات الأميال إلى مدينة أخرى يعتقد أنها أصابت به خمسة من أقاربها دون أن تظهر عليها علامات العدوى، مما يقدم أدلة جديدة على أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بدون أعراض.

وقدمت دراسة الحالة، التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أدلة حول كيفية انتشار الفيروس التاجي، وأشارت إلى أنه قد يكون من الصعب إيقافه.

ووفقا للدراسة، قام الدكتور ميون وانج من مستشفى الشعب بجامعة تشنغتشو وزملاؤه، بالسفر على مسافة 400 ميل (650 كم) من ووهان إلى أنيانغ في مقاطعة خنان في 10 يناير وزاروا العديد من أقارب الفتاة، وعندما بدأوا في المرض، عزل الأطباء المرأة واختبروها بحثًا عن فيروس كورونا. في البداية، كانت الشابة سلبية للفيروس، ولكن اختبار المتابعة كان إيجابيًا.

وقد أصيب جميع أقاربها الخمسة بالتهاب رئوي Covid-19، ولكن حتى 11 فبراير، لم تظهر على المرأة أية أعراض، وظل صدرها CT طبيعيًا ولم تظهر عليها أية أعراض للحمى أو المعدة أو الجهاز التنفسي، مثل السعال أو التهاب الحلق.

كان العلماء في الدراسة حريصين على وصف الاستنتاجات بقولهم أن الأدلة "تشير" إلى عدوى المرأة بأقاربها، لكنهم حذروا من أنه إذا تم تكرار النتائج، فإن "الوقاية من عدوى Covid-19 يمكن أن تكون صعبة".

وحتى اليوم السبت، انتشر الفيروس إلى 26 دولة، وتم تأكيد 1200 حالة خارج الصين، بما في ذلك أكثر من 200 حالة جديدة في كوريا الجنوبية، وعدوى متعددة في إيطاليا وإيران، وواحدة في مصر، وهي الأولى في مصر التي تأكدت إصابتها في إفريقيا.

كما سجلت الصين أكثر من 76000 حالة، بما في ذلك أكثر من 2300 حالة وفاة.

ومع وجود حالة واحدة مؤكدة فقط في القارة، كانت إفريقيا حتى الآن بمنأى عن معظمها، لكن حذر مسؤولو الصحة من أن انتشار المرض يمكن أن يكون مميتًا في البلدان التي لديها أنظمة صحية متوترة بالفعل.

وحددت منظمة الصحة العالمية 13 دولة ذات أولوية في إفريقيا بسبب روابطها المباشرة مع الصين أو حجم سفرهم الكبير معها، كما وفرت تدريبًا عبر الإنترنت على فيروس كورونا لـ 11000 عامل صحي أفريقي.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الصين أعراض

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