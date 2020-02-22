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بعد اكتمال النصاب لـ"مهندسي القاهرة".. "أبو سنة": نحمل رسالة تنبيلة لبناء الوطن

السبت 22/فبراير/2020 - 05:16 م
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بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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رحب المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، بأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة قد أخذ على عاتقه رسالة نبيلة لها أهميتها ولها دورها في الإسهام ببناء الوطن بما يحقق طموحات المهندسين، وذلك من خلال العمل بجد واجتهاد على مدار عام مضى.

وأضاف أبو سنة خلال فاعليات الجمعية العمومية، أن المجلس مستمر في أداء رسالته وذلك بالدفاع عن حقوق المهندسين وتحقيق الأفضل لهم، لافتا النظر إلى أن العام الماضي المنقضي قد شهد الكثير من الإنجازات التي قام بها مجلس النقابة.

وأشار، إلى بداية المرحلة الثانية من نادي القاهرة الجديدة بقيمة إجمالية ٢٦،٤ مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بمبلغ ١٠ ملايين جنيه كما تم الانتهاء من عقد تشغيل وإدارة مساحة ٢٦٧٧ مترا مربعا من نادي أبو الفدا بقيمة إجمالية ٦،٥ مليون جنيه سنويا بعد إنهاء المرحلة الأولى لتطوير النادي بمبلغ ٢ مليون جنيه.

وزف أبو سنة، لأعضاء الجمعية العمومية خبر البدء في الخطوات التنفيذية لإستلام واحدة من أهم مكتسبات النقابة وهي عدد ١٣٧ وحدة سكنية بمنطقة القطامية على أن يكون التسليم النهائي في شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب يكون مقرها الرئيسي ٢٠ شارع عماد الدين، واسترجاع أرض القطامية وهي عبارة عن ٥ فدادين والتي تم سحبها من النقابة قبل استلام مجلس النقابة الحالي لمهامه في عام ٢٠١٤ هو الخطوة الثالثة والأهم لاسترجاع حقوق النقابة.

وأوضح، أن هذه الانطلاقة القوية خلال عام لم تكن لتتحقق إلا بفضل الله وتوفيقه ثم بتضافر جهود الجميع في الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الذين بذلوا أوقاتهم لإنجاح عمل النقابة وتحقيق رؤيتها على أرض الواقع.

وتابع أبو سنة: أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم سوف يكون بمثابة البداية على الطريق من أجل وضع حلول لكل الصعاب التى نعيشها ونحن قادرون على ذلك بعون الله وماضون في تحقيق أهدافنا.
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الكلمات المفتاحية

مهندسي القاهرة اخبار مصر ابو سنة

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