عاجل.. إصابة 14 شخص في 5 حوادث متفرقة بالبحيرة (أسماء)

أصيب 14 شخص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم السبت، إثر وقوع 5 حوادث متفرقة بمراكز وادي النطرون، دمنهور، أبوحمص، وكفرالدوار بمحافظة البحيرة.



البداية عند تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل" بالطريق الصحراوي الكيلو ٨٤ أمام السجن، أسفر عن إصابة 4 وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي، وهم كل من"رضا صبحي إبراهيم" 32 عامًا، بكدمة شديدة بالصدر وجرح قطعي بفروة الرأس، و"سلامه صبحي إبراهيم" 35 عاما، باشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان بإيتاي البارود، و"مصطفي سالم مصطفى" 39 عامًا – مقيم ببني سويف، مصاب بكدمه شديدة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد الجيزاوي احمد" ٦٥ عاما، مقيم بالجيزة، مصاب بكسر بالزراع الأيسر والساق اليسري، وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لهم.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بانقلاب سيارة "سيرفيس" بطريق الكورنيش أمام مساكن المينا بدمنهور، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي، وهم كل من "السيدة صلاح فريك" 45 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و"حميدة عبد الغنى موسى" 58 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "رضا أحمد فاروق" 35 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سهام كامل المعداوي" 35 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بقراقص، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لهم.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة، يفيد بسقوط شخص من أعلى سلم منزل، أسفر عن إصابة "مصطفي محمد صبحي أحمد" 3 سنوات، مقيم بقريه أبو الخذر بأبو حمص كسر بعظام الجمجمة وكدمات بالرئة وتجمع هوائي بالمخ، كما تلقي إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد بوقوع حادث سير بطريق مصر الإسكندرية الزراعي اتجاه إسكندرية أمام مدخل كفر الدوار، وبالفحص تبين إصابة "وليد نبيل حسن عبد المقصود" 46 عاما، مقيم بالمحلة الكوبري، بكسر بمفصل الكتف الأيسر وكسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري تحرير المحاضر اللازمة.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالكيلو ٩٨ الصحراوي اتجاه إسكندرية، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي، والمصابون هم كل من "ناريمان كرم علي" 27 عامًا، مقيمه بالجيزة، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "أحمد صبري عبد الرازق" 35 عامًا، مقيم بالجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"جوري أحمد صبري" 6 شهور، مقيمه بالجيزة، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سعد محمد سعد" 31 عامًا، مقيم بمدينه بني غازي ليبيا، مصاب بكدمه بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.