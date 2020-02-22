quran tv masr تردد اذاعة القران الكريم الجديد 2020 على القمر الصناعى نايل سات لسماع القران الكريم مباشر

تردد قناة إذاعة القرآن الكريم، أصبحت هذه القناة من أكثر القنوات الفضائية التي يتابعها اعداد كبيرة مما ساعدها أن تصبح افضل قناة فضائية جذبت قاعدة كبيرة من المتابعين الراغبين في سماع القران الكريم من خلالها وذلك بصوت جميع شيوخ العالم العربي كله بجانب ذلك تهتم قناة إذاعة القرآن الكريم ببث العديد من البرامج الدينية التي تستضيف كبار المشايخ المسلمين من مختلف أنحاء الوطن العربي الذين يقومون بترديد الآيات القرآنية بشكل دائم عبر شاشة القناة، حيث أصبحت قناة إذاعة القرآن الكريم من اكثر القنوات الفضائية التي زاد معدل البحث عن ترددها من قبل المسلمين الراغبين في سماعها.

تردد قناة إذاعة القرآن الكريم، أصبحت هذه القناة من أكثر القنوات الفضائية التي يتابعها اعداد كبيرة مما ساعدها أن تصبح افضل قناة فضائية جذبت قاعدة كبيرة من المتابعين الراغبين في سماع القران الكريم من خلالها وذلك بصوت جميع شيوخ العالم العربي كله بجانب ذلك تهتم قناة إذاعة القرآن الكريم ببث العديد من البرامج الدينية التي تستضيف كبار المشايخ المسلمين من مختلف أنحاء الوطن العربي الذين يقومون بترديد الآيات القرآنية بشكل دائم عبر شاشة القناة، حيث أصبحت قناة إذاعة القرآن الكريم من اكثر القنوات الفضائية التي زاد معدل البحث عن ترددها من قبل المسلمين الراغبين في سماعها.

تردد قناة إذاعة القرآن الكريم علي النايل سات





تعد قناة القرآن الكريم من أفضل القنوات الفضائية التي تهتم ببث المحتوي الديني عبر شاشتها من آيات قرآنية وبرامج دينية متميزة يقدمها كبار الشيوخ والعلماء حيث أن القناة أصبحت هي الاشهر في تقديم هذا المحتوي ويتابعها العديد من المسلمين وأصبح تقليد لديهم ضبط تردد قناة القرآن الكريم ومن ثم متابعة محتواها التي تقدمه عبر إذاعتها في الصباح من آيات قرآنية وذلك علي جميع الاقمار الصناعية وعلي الراديو.









استقبل اقوي اشارة لتردد قناة إذاعة القرآن الكريم





تعتبر إذاعة القرآن الكريم من الإذاعات العامة التي يتابعها اعداد كبيرة وتم إنشائها عام ١٩٦٥ وقامت بتقديم أفضل الاصوات من خلاله حيث أنه تم تقديم الشيخ محمد المنشاوي والشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري وتم تقديم عدد من البرامج من خلالها ويمكنك متابعتها من خلال ضبط هذا التردد القاهرة: FM 98.2 المحلة الكبرى: 99.6fm الاسكندريه: 90.1fm وبور سعيد: 98.0fm



