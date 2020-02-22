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فوز السكة الحديد والتأمين والبلاستيك والعبور بدورى القسم الثالث

السبت 22/فبراير/2020 - 05:11 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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فاز فريق السكة الحديد على فريق الغابة بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة 24 للمجموعة السادسة للقسم الثالث .


خاض فريق السكة اللقاء بتشكيل ضم إبراهيم شعللها، حازم شعيب، حسن بشندى، محمود أكمل، محمد عبد الفتاح شولا، فتحي مجدى، حمودي محمد، مهاب ياسر، محمد أحمد ريعو، كونى امادو.

ويتواجد في البدلاء محمد جمال، المتولى محمود ،يوسف عطاى، محمد جمعه، مصطفى عبد ربه، أسامة صبحى، أحمد عارف توتى.

بينما فريق الغابه تكون من يوسف مدحت،جمال على، محمد ماهر، محمد سيد، أحمد سيد، إسلام محمد، ماهر عادل، مؤمن نبيل، رضا سيد، محمد محمود، محمد صيام.

وتواجد في البدلاء أحمد الغريب، محمد خالد، حسن الشحات،عمر سامى، أحمد جمال، محمد هشام.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد أحمد ريعو من عرضية حازم شعيب في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.

وأدار المباراة الحكم سيد شعبان حكم ساحة ويعاونه أشرف محمود مساعد أول
وأحمد أبو زيد مساعد ثانى ومحمد طه، مراقب حكام وأشرف حامد مراقب مسابقات.

وحقق فريق البلاستيك صاحب المركز الثاني فوزاً كبيراً خارج ملعبه على فريق
سراى القبة بأربعة أهداف نظيفة سجلها محمد عبد النبي لوحه ومحمد الفيل هداف المجموعة برصيد 14 هدف، ومودى ومحمد سيد.

وفاز فريق مصر للتأمين على فريق الأميرية بهدفين نظيفين سجلها محمد أحمد عكشه ومحمد زكي.

وفاز فريق العبور على فريق بنها بهدف نظيف سجله حسام الفوالى من ضربة جزاء.

وفاز فريق مركز شباب بطا بهدفين مقابل هدف على فريق المرج، عبر محمد ريعو ومحمد صبحي، وتعادل اتحاد الشرطة مع فريق الشمس بدون أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 45 نقطة
2- البلاستيك 40 نقطة
3- مصر للتأمين 40 نقطة
4- العبور 38 نقطة
5- ألماظة 36 نقطة
6- الشرطة 36 نقطة
7- شباب بطا 34 نقطة
8- الشمس 32 نقطة
9- بهتيم 30 نقطة
10- المرج 26 نقطة
11- بنها 23 نقطة
12- الغابه 22 نقطة
13- الأميرية 22 نقطة
14- طوخ 19 نقطة
15- سراى القبة 6 نقاط

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