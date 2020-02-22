خبير إسرائيلى يتوقع إندلاع مواجهة عسكرية كبرى بين تركيا وسوريا



وأشار يحزقيالى إلى التوترات التى حدثت مؤخرًا بين القوات السورية وبين الثوار المدعومين من الجيش التركى، بعد نزوح أكثر من مليون لاجىء سورى من بيوتهم خلال اسابيع قليلة؛ خوفًا من قتلهم على أيدى قوات الرئي السوري بشار الأسد.



وتحدث الخبير الاسرائيلى قائلًا: إن تركيا تداخلت فى الأمر بشكل كبير فى ظل خشيتها من احتلال الأسد لمحافظة إدلب، ووقتها سيصل الى تركيا حوالى مليون لاجىء سورى، ولا يرغب أردوغان فى ذلك لذا قام بتحريك قواته نحو الجيش السورى.



وفى سؤال حول مدى إمكانية حدوث هذه المواجهة، أجاب أنها قد حدثت بالفعل وهناك العشرات من الجنود يُقتلون يوميًا، وهذا اختبار جاد لقوة الجيش التركى الذى تعتبره إسرائيل قوة إقليمية، قد تسبب لها أزمات مستقبلًا، وهذه حرب كبرى بالنسبة للأحداث فى سوريا.



وأضاف قائلًا: "الحرب الاهلية مستمرة فى سوريا منذ 8 سنوات وتسببت فى مقتل مليون شخص، هل كان أحد يتوقع أن فى عام 2020 يقوم رئيس دولة بقتل مليون شخص وتشريد 7مليون أخرون وطردهم من بلده ولا أحد يفعل له شيئًا؟ حدث ذلك بالفعل".



وتابع: "القصة فى الشرق الاوسط هى الصراع بين السنة والشيعة، ونجح الأسد فى القضاء على ثورة حقيقية ضده بسبب وحشيته واتباعه اساليب العنف القصوى وليس بسبب قوته العسكرية، وهذا استنتاج قوى للغاية اذا نظرنا الى إيران عدوة إسرائيل الأولى فنحن أمام عدو آخر وحشى لا يتورع عن فعل أى شىء".



وأشار زاعمًا إلى "دولة اسرائيل تمتلك أكثر الاسلحة تقدمًا فى العالم لكنها لن تستطيع الوقوف أمام أمر كهذا لأنها لن تكون فى مستوى وحشية جيش بشار الاسد".







توقع الخبير والمحلل السياسى بالتلفزيون الاسرائيلى "تسفيكا يحزقيالى"، إندلاع مواجهة عسكرية بين القوات التركية ونظيرتها السورية خلال الفترة المقبلة.