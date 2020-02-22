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شكوك حول مشاركة رمضان صبحي في القمة

السبت 22/فبراير/2020 - 05:08 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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تحوم الشكوك حول مشاركة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حول مشاركته في مباراة الأحمر المقبلة أمام الزمالك.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي الدفع باللاعب في مباراة الزمالك خوفًا من تجدد إصابته بمزق في العضلة الخلفية، التي أبعدته عن الفريق منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وشارك رمضان صبحي في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم السبت والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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