وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بالمبنى البحري بمستشفى بورسعيد العام

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمبنى البحري بمستشفى بورسعيد العام، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمبنى البحري بمستشفى بور سعيد العام، والذي يدخل مع مستشفيي المبرة و30 يونيو، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.



وأضاف، أن المبنى البحري بمستشفى بورسعيد العام يضم وحدة قسطرة جديدة بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، لتقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل من الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وشددت على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاء الجارية بالمستشفى وفقا للمواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة.



وتابع المتحدث، أن الوزيرة حرصت على الاستماع لآراء المرضى في تطبيق المنظومة الجديدة الذين أشادوا بما يتلقونه من خدمة طبية مميزة.