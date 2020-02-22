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بعد إصابة عامل بفيروس كورونا.. "سامسونج" تغلق مصنعاً لها بكوريا الجنوبية

السبت 22/فبراير/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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أبلغت كوريا الجنوبية عن 229 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم السبت، مما زاد من مخاوف حدوث وباء عالمي، في حين أغلقت شركة سامسونج، وهي الشركة الكورية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في العالم، مصنعًا بعد أن أثبت عامل ما إصابته بالفيروس.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، وصلت الحالات الجديدة في كوريا الجنوبية إلى 433 في ذلك البلد - أكثر من نصفهم من أعضاء طائفة دينية سرية أو أقاربهم أو غيرهم ممن حصلوا على الفيروس منهم.

وكان 111 من الحالات الأخرى من المرضى أو العاملين في مستشفى داينام في تشيونغدو، حيث تم قبول الكوريين الجنوبيين اللذين توفيا بسبب الفيروس.

وقالت شركة سامسونج إنه من المتوقع أن يستأنف مصنع سامسونج، الواقع في مدينة جومي، على بعد حوالي ساعة إلى الشمال من مدينة تشونغدو، عملياته صباح الاثنين، ولكن سيتم إغلاق أرضية المصنع الذي يعمل فيه المريض حتى صباح الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان "صحة وسلامة موظفينا هي على رأس أولوياتنا، تخطط الشركة لتنفيذ جميع التدابير اللازمة للتطهير والاحتواء على الفور."

وحتى اليوم السبت، انتشر الفيروس إلى 26 دولة، وتم تأكيد 1200 حالة خارج الصين، بما في ذلك أكثر من 200 حالة جديدة في كوريا الجنوبية، وعدوى متعددة في إيطاليا وإيران، وواحدة في مصر، وهي الأولى في مصر التي تأكدت إصابتها في إفريقيا.

كما سجلت الصين أكثر من 76000 حالة، بما في ذلك أكثر من 2300 حالة وفاة.

ومع وجود حالة واحدة مؤكدة فقط في القارة، كانت إفريقيا حتى الآن بمنأى عن معظمها، لكن حذر مسؤولو الصحة من أن انتشار المرض يمكن أن يكون مميتًا في البلدان التي لديها أنظمة صحية متوترة بالفعل.

وحددت منظمة الصحة العالمية 13 دولة ذات أولوية في إفريقيا بسبب روابطها المباشرة مع الصين أو حجم سفرهم الكبير معها، كما وفرت تدريبًا عبر الإنترنت على فيروس كورونا لـ 11000 عامل صحي أفريقي.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية كورونا فيروس سامسونج

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