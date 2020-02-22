الأهلي يتوصل لاتفاق مع وليد سليمان لتجديد عقده لمدة موسم





وخسر النادي الأهلي بطولة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم لتجديد تعاقده مع النادي لموسم واحد.وينتهي عقد وليد سليمان مع الأهلي نهاية الموسم الجاري، ليتفق النادي الأحمر مع اللاعب على تجديد تعاقده.ومن المنتظر أن يقوم اللاعب بالتوقيع على عقود التجديد مع الأهلي عقب الانتهاء من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.