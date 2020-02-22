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وزير الشئون الإسلامية السعودي يشيد بجهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني

السبت 22/فبراير/2020 - 04:59 م
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عبداللطيف آل شيخ
عبداللطيف آل شيخ
محمود الجلاد
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قال عبداللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية وزير الشئون الإسلامية السعودي، إن العالم الاسلامي مر بتصحر فكري وتولد عنه شباب معذورون ليس لديهم وعي فكري قوي يحتاجون إلى من يوجهونهم.

وأوضح آل شيخ في تصريحات خاصة، أن جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني كبيرة، وما يسعى من عمله نحو إنشاء مركز تراثي يسهم في قضية تجديد الخطاب الديني خطوة إيجابية.

ونوه إلى أن من يصفو ويلتزم الطريق من الشباب ويتبع العلماء الموثوق بهم سينجو من براثن التطرف، كما أن هناك جهود مبذولة على كل المستويات لحماية الشباب من التطرف.

وكان شيخ الأزهر الشريف قد قرر إنشاء مركز دائم باسم "مركز الأزهر للتراث والتجديد"، يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، للإسهام فى عملية التجديد الديني.


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الكلمات المفتاحية

مصر السعودية الازهر اخبار اﻻثار

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