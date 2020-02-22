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وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز الشراكة مع حزب الاتحاد المسيحي بألمانيا

السبت 22/فبراير/2020 - 04:51 م
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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
الفجر السعودي
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بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول، الشراكة القائمة بين المملكة وألمانيا.

جاء ذلك خلال الاستقبال وزير الخارجية في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، لـ "فاديبول"، حيث تناولا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن شارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الألمانية برلين اليوم، في غداء العمل الذي أقامته مؤسسة Korber الألمانية.

وتناول الحوار العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأوجه الاتفاق بين السياسات الخارجية الأوروبية والمملكة العربية السعودية والتحديات المشتركة.

واستعرض مجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وأجندتها الطموحة خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.

كما تطرق للسياسة الخارجية للمملكة ومواقفها تجاه أبرز الملفات والقضايا المثارة، مبرزا دورها التنموي والإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هذا وبحث وزير الخارجية السعودية ونظيره الألماني هيكو ماس العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في المنطقة بما في ذلك التهديدات الإيرانية. 

جاء ذلك خلال زيارة الأمير فيصل لألمانيا، حيث عقد مع ماس مؤتمرا صحفيا نوه فيه بالعلاقات التي تربط السعودية بألمانيا ووصفها بالتاريخية والمتينة. بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن هناك تعاوناً وثيقاً بين البلدين في مجالات عدة منها المجال الاقتصادي والتشاور السياسي، معرباً عن تطلعه لتكثيف هذا التعاون والدفع به إلى آفاق أرحب في المجالات كافة.

وأدان وزير الخارجية السعودي حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، مؤكداً تضامن المملكة العميق مع ألمانيا وذوي ضحايا الحادث.

وقال هناك اتفاق عام في وجهات النظر حيال ضرورة تغليب الحلول السلمية لحل النزاعات، مثنيا على موقف المجتمع الدولي تجاه تصرفات المليشيات الحوثية الإرهابية فيما يتعلق بالمساعدات.

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