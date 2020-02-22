Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة أستون فيلا وساوثهامتون بث مباشر الدورى الانجليزى

السبت 22/فبراير/2020 - 04:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


يطمح أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لوضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" عندما يحل ضيفاً على ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم بملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر المسابقة.

​موعد مباراة ساوثهامبتون ضد أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى 
 
ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.

ويتطلع أستون فيلا لتحقيق الفوز لتعزيز آماله في البقاء قبل مواجهة مانشستر سيتي مطلع مارس المقبل بملعب "ويمبلي" في نهائي بطولة كأس الرابطة، بينما يسعى ساوثهامبتون لإستغلال عاملي الارض والجمهور لحصد النقاط الثلاث وتأمين موقعه في وسط الجدول.

ويمتلك أحمد المحمدى قائد منتخب مصر رقماً مميزاً يتفوق على أُثره على جميع أستون فيلا قبل مواجهة ساوثهامبتون اليوم.

 مباراة ساوثهامبتون ضد أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى 
 
ونجح أحمد المحمدى فى صناعة 4 أهداف في 1157 دقيقة خاضها هذا الموسم، وهي النسبة الأفضل من بين جميع لاعبي أستون فيلا.

خسر أستون فيلا أمام توتنهام بنتيجة 3-2  بعدما على ملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز
استون فيلا و ساوثهامتون الساعة 5 علي قناة 2
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فوز سرس الليان والشرقية وتلا وخسارة عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ أقل من ساعتين

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:22 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

04:00 م

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

04:21 م

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

03:39 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status