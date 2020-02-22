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انطلقت الآن.. بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار الشوط الأول LIVE

السبت 22/فبراير/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد إيبار KORA LIVE| تابع بث مباشر مباراة برشلونة اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني YALLA SHOOT LIVE متابعة البث المباشر بدون تقطيع لمباراة الفريق الكتالوني بالجولة الخامسة والعشرين من الليجا الاسبانية| شاهد بث مباشر مباراة BARCHELONA بجودة تناسب جميع السرعات.

 

مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE لمباراة برشلونة ضد إيبار اليوم السبت 22 / 2 / 2020| رابط شغال بث مباشر مباراة BARCHELONA كول كورة:

كورة أونلاين بث مباشر مباراة الجولة الخامسة والعشرين من الليجا الاسبانية KOOORA 4 GOAL حيث يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال مدريد صاحب الصدارة بـ 53 نقطة، بينما يحتل فريق إيبار المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة – تابع بث مباشر مباراة برشلونة على رابط شغال كورة جول.

كورة لايف – بث مباشر مباراة برشلونة كول كورة، حيث تنطلق مباراة برشلونة وإيبار في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وقطر، 19:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 16:00 بتوقيت الجزائر وتونس والدار البيضاء، 15:00 بتوقيت جرينتش.

متابعة بث مباشر مباراة برشلونة ضد إيبار على رابط شغال يلاشووت حصري| مشاهدة بث مباشر KOOORA 4 LIVE مباراة برشلونة اليوم:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة برشلونة ضد إيبار اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الحصري لمباريات البطولة الاسبانية، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق عربي مميز، كما يوفر موقعنا روابط بث مباشر COOL KORA لمباريات الليجا الاسباني بدون تقطيع.

برشلونة و ايبار الساعة 5 علي قناة 3
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