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تقرير: المركزي يسعي للحد من ارتفاع قيمة "الدولار" أمام "الجنيه"

السبت 22/فبراير/2020 - 04:45 م
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البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
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أكدت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، على أن البنك المركزي سيواصل تيسير السياسية النقدية خلال عام 2020، بعدما أعلن تثبيت سعر الفائدة خلال إجتماعين  له في عام 2020 كان آخرهم اجتماع  الخميس الماضي.

 

وقالت" كابيتال ايكونوميكس" في تقريرا لها،  إن المركزي سيخفض سعر الفائدة سواء حاليا أو لاحقًا، على أن يبدأ الخفض بعد التأكد أن معدلات التضخم مازالت تحت السيطرة.

 

وارتفعت معدلات التضخم خلال شهر يناير الماضي، وهو ما قد أعاق البنك المركزي عن استئناف عملية التيسير النقدي التى كان قد بدأها من 2019، رغم أنها تسير وفقا لتوقعاتة.

 

وأشارت" كابيتال ايكونوميكس"، إلى أن المركزي يسعي إلى خفض الفائدة للحد من ارتفاع الجنيه أمام الدولار والذي يهدد بتنافسية الصادرات المصرية بالخارج، ويضغط على الحساب الجاري.

 

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