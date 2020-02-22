فوز سرس الليان والشرقية وتلا وخسارة عرب الرمل بالقسم الثالث



شهدت مباريات الأسبوع الحادي والعشرون، من المجموعة العاشرة، لدوري القسم الثالث، فوز فريق سرس الليان على ملعبه، بثلاثية نظيفة، على حساب فريق ديرب نجم، سجلها في الشوط الثاني، فريد دويدار من ركلة جزاء، وأحمد ناصر، وأحمد بالي.



وحقق الشرقية فوزا صعبا خارج ملعبه على حساب فريق ميت خلف، بهدف في الدقيقة 91 عن طريق اللاعب محمود هشام كهربا، من خلفية مزدوجة.



وفاز فريق فاقوس، على حساب فريق مركز شباب ديرب نجم 4-1 سجلهم فكري أحمد من ركلة جزاء، وأحمد عبد الله "هدفين" بالشوط الأول، وأحمد عبد العزيز بالشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء جاء هدف فريق شباب ديرب.



وحسم التعادل السلبي، لقاء ميت خاقان وغزل شبين المثير، كما حقق فريق مركز شباب تلا فوزا قاتلا خارج ملعبه على حساب فريق دقادوس بهدف للاعب سعيد المشد، من تمريرة البديل أحمد شيكا.



وخسر عرب الرمل من بلبيس في موقعة مثيرة 2-3 سجلهم اللاعب مالو في الدقيقة الثانية للشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز عرب الرمل هدفين، ثم عاد بلبيس للقاء بإحراز هدفي التعادل والفوز عن طريق أحمد حسن، وتعادل أبو كبير مع مركز شباب أبو حماد بهدف لكل منهما.



ترتيب المجموعة العاشرة



1- سرس الليان 47 نقطة

2- الشرقية 39 نقطة

3- بلبيس 34 نقطة

4- شباب تلا 32 نقطة

5- عرب الرمل 30 نقطة

6- غزل شبين 29 نقطة

7- فاقـوس 29 نقطة

8- ميت خاقان 26 نقطة

9- شباب ديرب 25 نقطة

10- ميت خلف 21 نقطة

11- شباب أبو حماد 21 نقطة

12- دقادوس 19 نقطة

13- أبو كبير 16 نقطة

14 ديرب نجم 14 نقطة