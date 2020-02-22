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فريق من منظمة الصحة العالمية يتجه إلى مدينة ووهان الصينية

السبت 22/فبراير/2020 - 04:51 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن فريقًا من خبراء منظمة الصحة العالمية يسافرون، اليوم السبت، إلى مدينة ووهان الصينية، مركز وباء الفيروس التاجي.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أكد غيبريسوس هذه الرحلة خلال خطاب ألقاه صباح اليوم، إلى مسؤولين أفارقة من جنيف؛ حيث تحدث عن احتمالية انتشار الفيروس العالمي المتزايد وحثهم على الاستعداد للحالات المحتملة في قارتهم.

وقال للقادة الذين تجمعوا لحضور اجتماع طارئ بشأن الاستجابة لفيروس كورونا في القارة: "علينا الاستفادة من نافذة الفرصة المتاحة أمامنا، لمهاجمة تفشي الفيروس".

وحتى اليوم السبت، انتشر الفيروس إلى 26 دولة، وتم تأكيد 1200 حالة خارج الصين، بما في ذلك أكثر من 200 حالة جديدة في كوريا الجنوبية، وعدوى متعددة في إيطاليا وإيران، وواحدة في مصر، وهي الأولى في مصر التي تأكدت إصابتها في إفريقيا.

كما سجلت الصين أكثر من 76000 حالة، بما في ذلك أكثر من 2300 حالة وفاة.

ومع وجود حالة واحدة مؤكدة فقط في القارة، كانت إفريقيا حتى الآن بمنأى عن معظمها، لكن حذر مسؤولو الصحة من أن انتشار المرض يمكن أن يكون مميتًا في البلدان التي لديها أنظمة صحية متوترة بالفعل.

وحددت منظمة الصحة العالمية 13 دولة ذات أولوية في إفريقيا بسبب روابطها المباشرة مع الصين أو حجم سفرهم الكبير معها، كما وفرت تدريبًا عبر الإنترنت على فيروس كورونا لـ 11000 عامل صحي أفريقي.

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الكلمات المفتاحية

ووهان منظمة الصحة العالمية كورونا قيروس الصين

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