Advertisements
Advertisements
Advertisements

اطلاق خدمة "بلغ" للسيطرة على الجراد والآفات في عموم المملكة

السبت 22/فبراير/2020 - 04:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، اطلاق خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني "بلغ"، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرةً، ومتابعة حالة البلاغ.

وتهدف الوزارة من إطلاق هذه الخدمة، إلى السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.

وتعمل الوزارة، من خلال مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، على إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، ومتابعة عمليات المراقبة والإشراف اللازمة لاستكشاف الجراد، إضافة إلى مراقبة تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة، وخلال مواسم الهجرة، بجانب التنسيق مع الهيئات العلمية المحلية والدولية في مجال الرصد وتبادل المعلومات عن تحركات الجراد، ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة اللازمة والمناسبة لمكافحته.

وتنفذ الوزارة خططًا موسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما يوفر جميع الاحتياجات والإمكانات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة خدمة بلغ الوالح المملكة الحركات الجراد

أخبار تهمك

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ حوالي 5 ساعات

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عقوبة كهربا المنتظرة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"البيئة" تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في محافظتي الأفلاج والسليل

"البيئة" تكافح الجراد في 1800 هكتار

رصَد تكاثرًا للجراد بجدة وأملج والليث والقنفذة

البيئة: مكافحة أسراب الجراد الصحراوي في 20 ألف هكتار خلال شهر

البيئة: أسراب من الجراد قادمة من اليمن بسبب الرياح

البيئة: 22 فرقة تكافح الجراد الصحراوي بالباحة.. وتعالج 16 ألف هكتار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:22 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

04:00 م

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

03:39 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

02:05 م

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status