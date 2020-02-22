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يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش برشلونة رابط Barca NOW

السبت 22/فبراير/2020 - 04:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار يونايتد بث مباشر| بث مباشر برشلونة اون لاين beIN Sport| يلا شوت برشلونة مباشر| كورة اون لاين إيبار بث مباشر يوتيوب، حيث ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين فريق برشلونة ونظيره إيبار، مساء اليوم الموافق 22 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني KORA ONLINE:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والثالثة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني KORA GOAL:-

تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني:-

يمكنكم متابعة مباراة برشلونة وإيبار يونايتد عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستذاع المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونة وإيبار، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني.

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برشلونة و ايبار الساعة 5 علي قناة 3
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