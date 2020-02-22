مشاهدة مباراة ساوثهامبتون ضد أستون فيلا بث مباشر – الدوري الإنجليزي









مشاهدة مباراة استون فيلا وساوثهامبتون بث مباشر ينتقل فريق أستون فيلا الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمود تريزيجيه ملعب سانت ماري معقل فريق ساوثهامبتون حيث يحل فريق أستون فيلا ضيفا على ساوثهامبتون في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساء بتوقيت أبوظبي اليوم السبت الموافق 22-2-2020 في اللقاء الذي يلعب بين الفريقين ضمن مواجهات الأسبوع السابع والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي في لقاء هام لكلا الفريقين.

أستون فيلا يتطلع للابتعاد عن دائرة الخطر

مشاهدة مباراة استون فيلا وساوثهامتون اليوم تعرض فريق أستون فيلا لهزيمة قاتلة في الدقائق الأخيرة بالجولة الماضية على يد توتنهام هوتسبير بعدما خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقيقة الأخيرة ويحتل حاليا فريق أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة مشاهدة مباراة أستون فيلا اليوم ويسعى دينيس سميث مدرب أستون فيلا لقيادة فريقه للتقدم في الترتيب والابتعاد عن دائرة الخطر ويعول سميث على كل من غريليش وتريزيجيه وسامتا لتحقيق الفوز الليلة.

ساوثهامبتون يبحث عن انتصار جديد

مشاهدة مباراة استون فيلا وساوثهامبتون بدون تقطيع يدخل فريق ساوثهامبتون مباراته ضد أستون فيلا وهو في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب الفريق 26 مباراة نجح في الانتصار في 9 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 13 مباراة مشاهدة مباراة ساوثهامبتون اليوم وسيلعب رالف هازن هوتل مدرب ساوثهامبتون بنفس تشكيلة المعتاد معتمدا على سرعات الأطراف لتحقيق الانتصار في لقاء لن يكون سهلا لأي من الفريقين.

موعد مباراة استون فيلا وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بث مباشر مباراة استون فيلا وساوثهامتون أون لاين حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة استون فيلا وساوثهامبتون عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 2 في بث حي ومباشر ولن يفتقد أي من الفريقين لأي لاعب هام ومؤثر في الفريقين بداعي الإيقاف أو الإصابة باستثناء مورايس الذي يغيب لنهاية الموسم عن أستون فيلا وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.





المباراة كاملة – مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون – الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة أستون فيلا و ساوثهامبتون 3-0 – الدوري الإنجليزي

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المباراة كاملة – مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي – الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي 6-1 – الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي 6-1 – الدوري الإنجليزي

استون فيلا و ساوثهامتون الساعة 5 علي قناة 2