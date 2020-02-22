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الآن Bein Live| مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر في الدوري الاسباني.. بأعلى جودة hd

السبت 22/فبراير/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد إيبار، اليوم السبت 22 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، YALL KORA برشلونة يستضيف إيبار بالليجا.

كورة جول، حيث يدخل برشلونة بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد الثلاث نقاط فقط، من أجل مطاردة ريال مدريد، على الصدارة، KORA GOAL برشلونة يطمح في تلاشي إسقاط النقاط بالدوري.

ويلعب برشلونة تحت قيادة مدربه كيكي سيتين المدير الفني، كورة ستار حيث سيكون الفريق الكتالوني مطالب بإقناع جماهيره، وتحقيق الفوز فقط من أجل تصدر ترتيب الدوري، قبل مواجهة ريال مدريد ضد ليفانتي لحساب نفس الجولة، KORA STAR البلوجرانا يستضيف إيبار على ملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة ضد إيبار بالدوري

وتُقام مباراة برشلونة ضد إيبار، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إيبار بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة برشلونة ضد إيبار، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE برشلونة يدخل المباراة وليس أمامه سوى الفوز لتصدر جدول الترتيب مؤقتًا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 52 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، كورة فور جول إيبار يسعى لتحقيق المفاجأة وتعديل مركزه بالجدول، KORA4GOAL إيبار ضيفًا على برشلونة بملعب كامب نو.

ويقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة برشلونة ضد إيبار، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر برشلونة يلعب ضد إيبار بالدوري الإسباني بدون تقطيع.

برشلونة و ايبار الساعة 5 علي قناة 3
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