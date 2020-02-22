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رابط بدون تقطيع.. Kora Star بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإسباني.

السبت 22/فبراير/2020 - 04:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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YALLA KORA، يستضيف ملعب كامب نو مواجهة برشلونة ضد إيبار اليوم في الدوري الإسباني لحساب الجولة 25 والتي يسعى خلالها فريق برشلونة للقفز لصدارة الدوري الإسباني ولو بشكل مؤقت، من خلال الفوز على فريق إيبار المتعثر.
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Kora online، تنطلق مباراة برشلونة وإيبار في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وقطر، 19:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 16:00 بتوقيت الجزائر وتونس والدار البيضاء، 15:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD3.

برشلونة و ايبار الساعة 5 علي قناة 3
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