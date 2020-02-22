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سياسي يمني: الإصلاح في شبوة يواصل حالة الهيستريا والقمع تجاه الأهالي

السبت 22/فبراير/2020 - 04:09 م
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السياسي اليمني الجنوبي - بن فريد
السياسي اليمني الجنوبي - بن فريد
وكالات
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صرح الكاتب والسياسي اليمني الجنوبي أحمد عمر بن فريد، اليوم الجمعة، بأن "ميليشيات حزب الإصلاح في محافظة شبوة تواصل حالة الهيستريا والتخبط والقمع تجاه جميع أهل المحافظة الرافضين لوجودها فوق أرضهم".

وقال بن فريد، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المواطن أحمد فرج أبو خليفة آخر ضحايا هذا القمع المنفلت بعملية اعتقال، وسوف تقاوم شبوة بكل ما تملك من وسائل حتى تنتصر على هذه الجماعة المأزومة التي تختنق كل يوم بتصرفاتها الرعناء".

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الكلمات المفتاحية

سياسي يمني اليمن الاصلاح اليمني الإصلاح

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