"مسام" السعودي ينتزع 4911 لغمًا في اليمن خلال شهر فبراير

رصد مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2020م، انتزاع (4911) لغمًا؛ منها (5) ألغام مضادة للأفراد، و (161) لغمًا مضادة للدبابات، و(4739) ذخيرة غير متفجرة، و(6) عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 134 ألفًا و259 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

وحاولت الميليشيات الإرهابية، إخفاء هذه الألغام بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

وتنوعت الألغام التي تم نزعها خلال الأسبوع الخامس من يناير الماضي، بين 3 ألغام مضادة للأفراد و2269 لغمًا مضادًا للدبابات و8 عبوات ناسفة و1165 ذخيرة غير منفجرة.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 127 ألفًا و483 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء. ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.