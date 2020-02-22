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حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

السبت 22/فبراير/2020 - 04:00 م
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محمود كهربا
محمود كهربا
الفجر الرياضي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن إتخاذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.

وقال المصدر إن الخطيب عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني قبل المران الجماعي اليوم السبت ولم يتطرق نهائيا لإيقاف كهربا.

وأضاف المصدر بأن الجهاز الفني واللاعبين يركزون حاليا في المباراة المقبلة أمام الزمالك ثم مواجهة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وهناك من يحاول تشتيت أذهانهم بأخبار ليست صحيحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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كهربا رياضة حقيقة ايقاف الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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