Advertisements
Advertisements
Advertisements

محلل سياسي يمني يكشف لــ "الفجر" ما وراء عدم تنفيذ اتفاق الرياض.. ويوضح دور الأمم المتحدة

السبت 22/فبراير/2020 - 04:00 م
Advertisements
سالم محمد حسين الضباعي
سالم محمد حسين الضباعي
الشحات غريب
Advertisements
قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني "سالم محمد حسين الضباعي" إن هناك الكثير من المواقف الصعبة التي مر بها في حياته السياسية، أبرزها وأهمها وأكثرها خطورة حرب صيف 94 الظالمة التي أدت إلى القضاء الفعلي على مشروع الوحدة اليمنية الكبير.

وأضاف الضباعي" في حديثه لــ "الفجر"، لاتزال الأوضاع العامة تعاني من نفس المشاكل والصعوبات التي رافقت عمل سلطة الشرعية بعد عاصفة الحزم والأمل في مارس من عام 2015، وبعد انقلاب الحوثيون على السلطة في صنعاء والاجتياح العسكري الثاني لعدن ثم إضطرار الحكومة للعمل من خارج الأراضي اليمنية وهو الأمر الذي سمح بنشؤ الكثير من المصاعب والتعقيدات ليس في العاصمة المؤقتة عدن ، بل وفي جميع المحافظات والمناطق المحررة ، وفي البلاد كلها على وجه العموم ، وقد جاء اتفاق الرياض محاولة لفض التداخلات ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من الصدامات العسكرية والمسلحة داخل صفوف الشرعية وإعادة تنظيم صفوف القوى المحسوبة عليها.

لكن الأوضاع على وجه العموم لا تزال كما كانت قبل عودة الحكومة إلى عدن وللعلم أيضاََ فإنها قد غادرتها مجدداََ إلى الرياض نهاية الأسبوع الماضي.


وتابع: كنا نتمنى أن يتم الالتزام باتفاق الرياض حسب الجدول الزمني الذي ترافق مع الإعلان عنه حيث كان ذلك كفيلاََ أن تم بأن يعيد تنظيم صفوف شرعية الرئيس هادي باتجاه صنعاء غير أن الفترة المزمنة قد انقضت ولم يتم الالتزام والتنفيذ لما اتفق عليه ويبدو أن اتفاق الرياض سيلحق بسابقه اتفاق ستوكهلم.

◄أسباب التباطؤ في تنفيذ اتفاق الرياض

وحول أسباب التباطؤ في تنفيذ اتفاق الرياض قال"سالم" إن التباطؤ في التنفيذ يرجع إلى إصطفاف العديد من القوى التي رأت فيه تهديداََ لمصالحها منذ البداية والتي وجدت من يساعدها من القوى الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أنه في حقيقة الأمر أن تحالف حرب 94م، الذي دمر الجنوب قد تشكل من تحالف حزبي المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح والتجمع اليمني للإصلاح الذي تشكل أصلاََ لهذه المهمة بقيادة عبدالله بن حسين الأحمر ولم ينفرد الإصلاح لوحده بتلك المهمة التي قادت في النهاية إلى تدمير الدولة والبلد برمته.


◄مقتل قاسم سليماني

وعلق على مقتل قاسم سليماني حيث قال بأن مقتل سليماني يعد ضربة قاسية ومؤلمة ومؤثرة على المشروع الإيراني في المنطقة لكن تأثيره عارض ومؤقت على القوى الحليفة لإيران بل أنه يزيد من احتدام واحتقان الأوضاع فيها.

◄أهدف إيران من اليمن

وكشف هدف إيران من اليمن، وقال بأنها تريد إدراج اليمن ضمن مشروعها التوسعي نظراََ لأهمية موقع اليمن الإستراتيجي الذي يؤثر على أبرز قوتين عربيتين هما المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

◄ قضية تعز

واستعرض في حديثه قضية تعز قائلاً بأنها جزء فاعل ولا يتجزأ عن القضية اليمنية عامة وحلها لا يكون لإلا في الإطار العام للحل في اليمن.

◄دور الأمم المتحدة 

وحول دور الأمم المتحدة  قال ليس إلا انعكاساََ لواقع الدول الفاعلة فيها وكما نعلم جميعاََ فإن منظمة الأمم المتحدة ذاتها تفتقد إلى التوازن الصحي المطلوب لتنفيذ مهامها.

◄ حضرموت
وحول الأسباب التي أدت إلى نجاح الأمن والأستقرار بحضرموت دون المحافظات الجنوبية الأخرى، قال إ ن لحضرموت طابعها وسماتها الخاصة كمجتمع مدني متحضر لكن وفي نفس الوقت فلا يمكن النظر لما يجري في حضرموت بمعزل عما يجري في بقية المحافظات والمناطق الجنوبية الأخرى فهي جزء كبير من الكيان الجنوبي اليمني الكبير.

◄ رسالة للقيادة السياسية

كما وجه رسالة للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي حديث قال بأن يحسم الأمر بالالتزام الصارم بتنفيذ اتفاق الرياض الذي قد يبقي على تماسك قوى السلطة الشرعية والتحالف العربي ويعيد تنظيم الصفوف باتجاه قضية استعادة الدولة ما عدا ذلك فإن قوى الأمر الواقع ستفرض ثقلها وتفتح الأفق على احتمالات مجهولة.

◄ حل الأزمة اليمنية

كما تطرق في حديثه حل الأزمة اليمنية وقال إنه يتمثل بقرار شجاع يتخذ من قوى الحرب الداخلية والخارجية تعترف فيه باستحالة الحل العسكري وتسلم بحتمية الحل السياسي عن طريق الحوار والتفاوض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين الامم المتحدة اخر الاخبار اخبار اليمن اتفاق الرياض إيران

أخبار تهمك

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ 40 دقيقة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة كهربا المنتظرة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام إيبار

منذ 33 دقيقة

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد بلال يطالب بإيقاف شيكابالا عاما كاملا

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مشاورات السويد الأبرز.. أحداث شهدتها اليمن في 2018

غريفيثس يصل صنعاء بعد الرياض لمتابعة تنفيذ اتفاق الحديدة

مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي: الجنوب يمتلك مقومات الدولة ولدينا القدرة الكاملة على الإدارة (حوار)

محللون سياسيون يكشفون لــ "الفجر" ما وراء إعلان الحكومة الشرعية اليمنية وفاة اتفاق ستوكهولم

ناشط حقوقي لــ "الفجر": تعز تعاني مُنذ عقود من الاقصاء والتهميش.. وهذا مصير اتفاق الرياض(حوار)

وكيل محافظة الحديدة اليمنية يكشف لــ "الفجر" أسباب التباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض (حوار)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:22 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

03:39 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

02:05 م

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

12:52 م

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

11:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status