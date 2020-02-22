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عاجل.. مقتل جنود أتراك في قصف للجيش الليبي بطرابلس
السبت 22/فبراير/2020 - 03:59 م
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رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلًا عن مصادر عسكرية ليبية، نبأ مقتل عدد من الجنود الأتراك في قصف للجيش الليبي بطرابلس
وأوضحت المصادر العسكرية الليبية، أن الجنود الأتراك القتلى من رتب عليا، وتم نقل جثامينهم إلى أنقرة فجرًا.
وتحظى ميليشيات طرابلس المتطرفة بدعم من مرتزقة يرسلهم أردوغان من سوريا إلى العاصمة الليبية، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع في ليبيا.
وكان أردوغان وقع مع فايز السراج اتفاقيتين لترسيم الحدود والتعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس في نوفمبر الماضي، مما أثار حفيظة معظم الدول في شرق المتوسط.
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