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«شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر رابط ماتش BarCa يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة YOUTUBE

السبت 22/فبراير/2020 - 03:54 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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* التشكيل المتوقع :
- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو
خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال
خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

* مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار :
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* يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار :
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